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Роналду стал рекордсменом саудовской лиги по голам за сезон

Владислав Корегин
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду побил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по забитым мячам за сезон.

В понедельник, 27 мая, 39-летний португалец оформил дубль в матче 34-го тура с «Аль-Иттихадом» (4:2). Эти голы стали для футболиста 34-м и 35-м в текущем сезоне лиги.

Предыдущий рекорд принадлежал форварду «Аль-Иттихада» Абдерразаку Амдалле, забившему 34 гола в сезоне-2018/19.

Всего на счету Роналду 46 забитых мячей и 13 результативных передач в 45 встречах во всех турнирах в сезоне-2023/24.

21 мая стало известно о том, что Роналду вошел в состав сборной Португалии на чемпионат Европы-2024.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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