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«Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Вахда» и «Аль-Хиляль» сыграют 27 мая в лиге Саудовской Аравии
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Аль-Хиляля» Малком.
Малком.
Фото Reuters

«Аль-Вахда» в Мекке 27 мая примет «Аль-Хиляль» в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Встреча на стадионе короля Абдель Азиза начнется в 21.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль» можно в прямом эфире и по подписке в онлайн-кинотеатре Окко. Начало прямого эфира — в 21.00 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль» с помощью матч-центра «СЭ».

«Аль-Хиляль» с 93 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата. Команда Малкома и Неймара стала чемпионом страны в нынешнем сезоне. «Аль-Вахда» — 12-й с 36 баллами.

Ознакомиться с расписанием и результатами матчей 34-го тура про-лиги можно на этой странице.

Саудовская Аравия: новости и материалы о чемпионате, расписание матчей и турнирная таблица в актуальном виде будут доступны в разделе нашего сайта.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Вахда
ФК Аль-Хиляль
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