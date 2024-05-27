«Аль-Вахда» и «Аль-Хиляль» сыграют 27 мая в лиге Саудовской Аравии

«Аль-Вахда» в Мекке 27 мая примет «Аль-Хиляль» в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Встреча на стадионе короля Абдель Азиза начнется в 21.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль» можно в прямом эфире и по подписке в онлайн-кинотеатре Окко. Начало прямого эфира — в 21.00 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль» с помощью матч-центра «СЭ».

«Аль-Хиляль» с 93 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата. Команда Малкома и Неймара стала чемпионом страны в нынешнем сезоне. «Аль-Вахда» — 12-й с 36 баллами.

Ознакомиться с расписанием и результатами матчей 34-го тура про-лиги можно на этой странице.

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