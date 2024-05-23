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«Эр-Рияд» — «Аль-Наср»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Эр-Рияд» сыграет с «Аль-Насром» в чемпионате Саудовской Аравии 23 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Криштиану Роналду (ФК «Аль-Наср»).
Фото AFP

«Эр-Рияд» встретится с «Аль-Насром» в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 23 мая. Игра состоится на стадионе принца Турки бин Абдель Азиза в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 21.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Эр-Рияд» — «Аль-Наср» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

«Эр-Рияд» набрал 31 очко и занимает 15-е место в таблице чемпионата. «Аль-Наср» с 78-ю баллами располагается на второй строчке в первенстве страны.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 33-й тур
23 мая, 21:00. Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (Эр-Рияд)
Эр-Рияд
Аль-Наср

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Футбол
ФК Аль-Наср
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