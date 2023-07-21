Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 17:25

Булыкин отреагировал на высказывание Роналду о том, что лига Саудовской Аравии сильнее МЛС

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший форвард ряда европейских команд Дмитрий Булыкин объяснил слова нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду о том, что саудовская лига сильнее МЛС.

«Я думаю, он имеет свою точку зрения, кто-то имеет иную, кто-то смотрит по звездам, кто-то по зарплатам, а кто-то по условиям. Поэтому здесь много может быть вариантов, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина. — Но то, что в Саудовскую Аравию уехали много звезд и что там платятся большие зарплаты, это факт».

Булыкин отметил, что нужно посмотреть, что станет с саудовской лигой через год.

«Пока туда инвестируют очень много и очень сильно хотят, чтобы развивалась лига. Связано ли это с прошедшим чемпионатом мира в Катаре? Отчасти. Но я думаю, что решили сделать большой скачок в футболе, и для этого туда инвестируют большие деньги и даже государственные. Поэтому здесь надо посмотреть, что будет через год. У них 100 процентов есть какой-то план, и надо посмотреть, что из этого всего выйдет», — добавил Булыкин.

Чемпион мира 2022 года в Катаре в составе сборной Аргентины Лионель Месси после двух лет в «ПСЖ» перешел в команду МЛС «Интер Майами».

Источник: euro-football.ru
Дмитрий Булыкин
Криштиану Роналду
0
Читайте также
«Краснодар» пока со Сперцяном и с Шапи. Но без качественных трансферов «быкам» будет сложно
Минеев рассказал, что будет делать, если встретит Усика на фронте: «Стрелять»
В США спрогнозировали волнения на Украине из-за недовольства в рядах ВСУ
В Москве основателя «Службы 77» Игоря Кудрякова нашли мертвым в квартире
Девочка сбежала от похитившего ее на улице педофила
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гласнер отказался от предложения «Аль-Шабаба» на 8 миллионов евро в год
Новости
RSS RSS
Все новости