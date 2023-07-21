Булыкин отреагировал на высказывание Роналду о том, что лига Саудовской Аравии сильнее МЛС

Бывший форвард ряда европейских команд Дмитрий Булыкин объяснил слова нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду о том, что саудовская лига сильнее МЛС.

«Я думаю, он имеет свою точку зрения, кто-то имеет иную, кто-то смотрит по звездам, кто-то по зарплатам, а кто-то по условиям. Поэтому здесь много может быть вариантов, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина. — Но то, что в Саудовскую Аравию уехали много звезд и что там платятся большие зарплаты, это факт».

Булыкин отметил, что нужно посмотреть, что станет с саудовской лигой через год.

«Пока туда инвестируют очень много и очень сильно хотят, чтобы развивалась лига. Связано ли это с прошедшим чемпионатом мира в Катаре? Отчасти. Но я думаю, что решили сделать большой скачок в футболе, и для этого туда инвестируют большие деньги и даже государственные. Поэтому здесь надо посмотреть, что будет через год. У них 100 процентов есть какой-то план, и надо посмотреть, что из этого всего выйдет», — добавил Булыкин.

Чемпион мира 2022 года в Катаре в составе сборной Аргентины Лионель Месси после двух лет в «ПСЖ» перешел в команду МЛС «Интер Майами».