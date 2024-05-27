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Криштиану Роналду повторил рекорд саудовской лиги по забитым мячам за сезон

Владислав Корегин
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 34-й гол в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии.

39-летний португалец отличился забитым мячом в матче 34-го тура с «Аль-Иттихадом». В данный момент идет второй тайм — «Аль-Наср» ведет в счете 1:0.

Футболист сумел повторить рекорд по количеству голов в саудовской лиге за один сезон, который был установлен в 2019 году форвардом «Аль-Иттихада» Абдерразаком Амдаллой (34).

21 мая стало известно о том, что Роналду вошел в состав сборной Португалии на чемпионат Европы-2024.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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