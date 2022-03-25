Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов на базе в Новогорске.

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В пятницу наша национальная команда провела очередную тренировку, после которой Карпин общался с представителями СМИ. Тренер рассказал о предстоящем совместном занятии с работающей параллельно молодежкой, объяснил, почему сейчас имеет дело с сильнейшим составом в своей карьере, и поделился мнением о словах генерального директора «Зенита» Александра Медведева по поводу моратория на вылет в ФНЛ и расширении РПЛ.

— Есть ли информация по формату субботнего занятия? Будет двусторонка?

— Все увидите. Двусторонка тоже запланирована. Сначала проведем упражнения с молодежной сборной на полчаса, а потом состоится тренировочная игра.

— Почему бы не организовать такой матч на стадионе с болельщиками?

— Этот вопрос не ко мне — что нам говорят, то и делаем.

— Смотрели в четверг стыковые встречи ЧМ-2022? Какие эмоции?

— Такие же, какие и были до них, — жалко, что нас там нет.

— Насколько интересно работать с этими футболистами? До этого говорили, что это ваша сильнейшая команда в тренерской карьере. По-прежнему так считаете?

— Да, конечно, а что изменилось?

— Даже сильнее, чем «Спартак», который вы тренировали?

— Конечно. Однозначно. Здесь большое количество сильных футболистов, а там были и такие, и не очень.

— А кто не очень?

— Какая разница?

— Как ребята чувствуют себя психологически, учитывая, что официального матча не будет?

— Понятно, что отношение к этому сбору у нас другое. Теории стало меньше. Более расслаблено все. Но это нормально и хорошо.

— Андрей Аршавин говорит, что вы неделю тренировались за забором, и не видит смысла в этом сборе. Говорит, что лучше бы футболисты находились в клубах.

— Ну это он так считает. Ради бога. Остаться в своих командах? Что игроки делали бы? Отдыхали бы три-четыре дня? Мы тренируемся спокойно, чтобы не случилось травм. Риски повреждений? Пусть тогда в футбол не играют. В таком случае можно лежать на кровати и не вставать.

— То есть против молодежки предстоит некий облегченный футбол, без жестких стыков?

— Не будет заруб. Просто хочется посмотреть на всех, но без травм. Нагрузку распределим. Все проведут на поле по тайму.

— Кто сильнее всех переживает за стыки?

— Уже все пережили. Все поплакали, порасстраивались. Сейчас все нормально.

— На кого хотите посмотреть из молодежной сборной?

— На всех.

— В четверг гендиректор «Зенита» Александр Медведев сказал, что РФС правильно решил не вводить мораторий на вылет в ФНЛ и не расширять РПЛ, так как это нарушит спортивный принцип. А сейчас он не нарушен?

— Я уже говорил, что спортивный принцип уже нарушен. Чего еще надо нарушать, если уезжают десять человек из «Краснодара», а из «Ростова» — шесть? Это случайность? Давайте так: «Краснодару» и «Ростову» надо ездить на поезде, а кому-то можно летать. Тут принцип нарушен. Менеджмент тут ни при чем. «Зенит» сейчас борется за чемпионство. Давайте представим, что такая ситуация произошла с ними и аэропорт закрыли в Петербурге. И вот уходят их иностранцы, что бы тогда клуб делал? Что говорил бы Александр Иванович? Нарушен спортивный принцип? Каждый смотрит, исходя из своих интересов.

— Позиция такая, что если ввести мораторий и расширить лигу, то спортивный принцип еще больше нарушится.

— Еще больше не бывает.

— Было бы интересно тренировать «Ростов», если бы восемь заключительных матчей чемпионата ничего не значили бы? Какая тогда мотивация?

—Такая же, как и сейчас. «Спартак» с «Краснодаром» недавно встречался. Давайте признаем, что эти клубы сейчас ни на что не претендуют. «Быки» способны зацепиться за тройку? А что это дает? Строчку в Википедии? Здорово. Значит, «Краснодар» борется за строчку в Википедии. Никто ни за что в этих клубах уже не борется, а матч получился хорошим! Разве его не надо было проводить?

— Не будет в таком случае ситуаций, как с «Тамбовом»? Клуб валял дурака. Были истории, когда футболисты вызывались в РФС на допросы.

— Что значит «валял дурака»? «Тамбов» всем миром спасали. Футболисты, которые там выступали, ничего не валяли.

— Но там были скандалы, связанные со ставками.

— Это может случиться и не с «Тамбовом». В любом клубе подобное нельзя исключить на сто процентов.

— Вы говорили, что не знаете, когда сборная соберется в следующий раз...

— Ничего за два дня не изменилось. По-прежнему не в курсе.