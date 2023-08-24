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Сегодня, 14:30

В сборной — много новых лиц, но нет Захаряна. Почему это правильно

Сборная России по футболу объявила состав на сентябрьские сборы
Гоша Чернов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин объявил список игроков, вызванных на сентябрьский сбор.

Национальная команда России не собиралась почти полгода — в марте она провела два товарищеских матча против Ирана (1:1) и Ирака (2:0), а июньский сбор был отменен. РФС тогда долго искал соперников, но в центральноазиатском турнире команда Валерия Карпина участия так и не приняла, а о матчах с африканскими сборными договориться не удалось.

Полгода — крупный срок. За это время расширенный состав нашей команды заметно поменялся: по сравнению с изначальным мартовским списком появилось сразу 12 новых имен. Не все они дебютанты, но обосновать появление каждого из них можно.

Например, Илья Лантратов вообще всего второй раз в жизни попал в расширенный список сборной, но он сейчас лучший футболист «Локомотива» и один из сильнейших голкиперов страны. Заслужила вызов и краснодарская молодежь: Александр Черников, Никита Кривцов и Сергей Волков вносят огромный вклад в лидерство своей команды в РПЛ. По той же причине логично видеть в списке Андрея Егорычева и Александра Юшина — они ударно провели финиш прошлого сезона и удерживают «Урал» на вершине сейчас. Наконец-то оказались в сборной Дмитрий Скопинцев, Михаил Кержаков и Иван Сергеев. Радует, что тренерский штаб видит прогресс и Виктора Александрова из «Пари НН»: не стоит иронизировать над тем, что он заработал два удаления за пять туров — 21-летний защитник действительно сильно прибавил за год.

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Многих нет по причине травм: Игорь Дивеев, Станислав Магкеев, Максим Осипенко, Андрей Мостовой и Владимир Писарский вполне могли бы получить вызов, если б были здоровы. Нет в заявке Арсена Захаряна и Далера Кузяева, но тут объяснение простое — обоим сейчас важно адаптироваться в новых клубах. Зато, как и в марте, в составе наши многолетние легионеры — Алексей Миранчук и Александр Головин.

Занятно, что наибольшее представительство в сборной — у «Спартака» и «Локомотива», причем красно-белые делегировали сразу четырех защитников, хотя к их обороне сейчас серьезные вопросы. От красно-зеленых — сразу три атакующих футболиста, но нет Артема Дзюбы. Впрочем, обсуждать эту тему в миллионный раз бессмысленно — просто констатируем факт.

А вот от ЦСКА и «Зенита» в сборной всего по три игрока. Лишь двое — из «Ростова» Карпина, хотя в ноябре 2022 года в расширенный список попали сразу семь футболистов желто-синей команды. Это подчеркивает идею Валерия Георгиевича — он вызывает в сборную тех, кто лучше на конкретный момент, а «Ростов» сейчас выглядит хуже, чем прошлой осенью.

19&nbsp;августа. &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. Второй разгром «Ростова» за две недели: после 1:5 в Самаре получили 0:4 от «Сочи»

Если резюмировать, то список получился адекватным. Если очень захотеть, то придраться к нему можно, например, из-за отсутствия Михаила Игнатова или Кирилла Гоцука, но это не более чем вкусовщина.

Куда важнее сейчас не внутреннее наполнение сборной, а ее внешняя деятельность. РФС пока не объявил о проведении товарищеского матча против национальной команды Катара и/или кого-то еще, но президент организации Александр Дюков на днях отметил, что все документы подготовлены и согласованы устно, но пока не подписаны. Он также выразил надежду на то, что в сентябре сборная сыграет сразу два матча. В нынешней ситуации это уже очень хорошо.

Состав сборной России на сентябрский сбор:
Вратари
Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва) Илья Помазун («Урал», Екатеринбург), Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо», Москва).
Защитники
Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все — «Спартак», Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва)
Полузащитники
Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Максим Мухин, Иван Обляков (оба — ЦСКА, Москва), Андрей Егорычев, Александр Юшин (оба — «Урал», Екатеринбург), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»).
Нападающие
Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург), Федор Чалов (ЦСКА, Москва).

Александр Головин
Алексей Миранчук
Арсен Захарян
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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