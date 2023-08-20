Что значит для российского футбола переход Захаряна в «Реал Сосьедад»? Колонка Казакова
Мнение
Трансфер Арсена — лучик света для нашего футбола, который пробивается сквозь изоляцию. На фоне недавних нашумевших историй с хамством в отношении фехтовальщиц или сорвавшемся переходе Рожерио из итальянского «Сассуоло» в «Спартак» отъезд Захаряна показывает, что в спорте все еще есть место для адекватных решений. Тех, что принимаются без вмешательства политики.
«Реал Сосьедад» получил молодой талант за не самые большие по нынешним временам для топ-лиг Европы деньги. Сам 20-летний хавбек уехал в приличный клуб из более чем конкурентного чемпионата. Спорят только по поводу того, насколько выгодной оказалась сделка для «Динамо». Но в ситуации, когда игрок грезил именно ла лигой, бело-голубые, кажется, сделали все что могли — не забыв о собственных интересах и дав полузащитнику возможность отправиться навстречу мечте.
Трансфер Арсена логично назвать успехом нового курса, взятого в Петровском парке в 2019 году, — академия давно поставила производство талантов на поток, но предыдущие управленцы распоряжались возможностями слабо.
Главные звезды Кокорин и Смолов раскрылись (до определенной степени) в других коллективах, а Соловьева, Ташаева и Зобнина вообще потеряли. И никто из них либо не попал в топ-лиги, либо не смог себя там толком проявить.
Удачно продавали своих воспитанников за границу «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак». А у «Динамо» последними подобными переходами в Европу до сих пор оставались... Колыванов, Добровольский и Кобелев еще в девяностые.
И вот теперь — Захарян. Немалую роль в продвижении которого сыграл, в частности, спортивный директор динамовцев Желько Бувач, который всегда настаивал на игровом времени для молодых — пусть и не всегда в угоду результату.
Главный вопрос — реально ли было получить за Арсена больше? Вероятно, да. Но если бы «Динамо» выступало в еврокубках или если бы футболиста решили продать в «Зенит» (о такой вероятности тоже говорилось). Или если бы сделка осуществлялась бы, когда до окончания контракта Захаряна оставалось больше года. Так, впрочем, и произошло бы летом-2022, когда Арсена звал «Челси». Но как раз тогда в дело и вмешались политика с финансовыми ограничениями.
В любом случае средства, которые получат москвичи, при нынешнем курсе достойные. Ну и, насколько знаю, у клуба остается существенная доля от будущей продажи Арсена. Если он сумеет реализовать свой потенциал в «Реал Сосьедад» так, как от него ждут, тогда «Динамо» заработает еще больше. И серьезно.
Уже доводилось слышать мнение, что переход Захаряна приведет к взрывному ажиотажу. Мол, из семей, желающих своим детям пройти путем Арсена, должна образоваться очередь в академию бело-голубых и ее филиалы от Владивостока до Махачкалы. И было бы здорово, чтобы в «Динамо» смогли воплотить в жизнь планы по строительству новой школы в столице, которая поможет вырастить новых Захарянов.
Вот только есть другой момент. «Динамо» теперь надо найти адекватную замену полузащитнику. Его мечта — это прекрасно, но есть ведь еще и чаяния болельщиков, уже без малого 50 лет желающих увидеть, как команда берет золотые медали...
Так что сделка пока выглядит прекрасной сказкой. Но будет ли у нее счастливый конец — сейчас не скажет никто.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
12
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0