«Карпин рисковал ради завтрашнего дня, не понимать этого — значит, стать врагом сборной». Романцев — о 0:0 с Таджикистаном

Монолог легенды.

После товарищеского матча Таджикистан — Россия (0:0) бывший главный тренер «Спартака» и сборной Олег Романцев рассказал «СЭ» о впечатлениях по итогу игры.

«Еще до окончания матча нашей сборной в Душанбе я уже представил реакцию тех, кто ищет любой повод привлечь внимание к своему изданию и собственной персоне. Увы, я не ошибся. «Зачем нужны такие встречи?», «Сборной нужны не эксперименты с просмотром новичков, а игра!», «Бесполезный «товарняк»!», «Скучная, пресная и безыдейная команда!». Такими вот гневными заявлениями разразились некоторые СМИ после 0:0 с Таджикистаном. Что, к сожалению, не удивило — поливать грязью сборную в моде уже давно. В свое время сам в этом убедился.

Но никак не могу понять: почему каждый раз те, кто выкрикивает обвинения в адрес команды и ее тренеров, упорно не хотят учитывать ситуацию, в которой она оказалась? Начну с соперника. Да, сборная Таджикистана в мировом футболе не на первых и даже не на вторых ролях. Но еще со времен СССР местный «Памир» считался крепким орешком и воспитал немало качественных игроков. Сейчас здешний футбол на подъеме, сборная впервые прошла квалификацию на Кубок Азии.

Конечно, это не тот противник, с которым можно проверить себя или поставить игру. Но сейчас наш футбол, как и вся страна, подверглись санкциям и находятся в изоляции. А в таком положении не ты выбираешь соперника, выбирают тебя. Надо не вздыхать, не опускать руки, а двигаться вперед — играть, играть и играть! А еще искать в своем футбольном хозяйстве новые таланты. Тех, с кем идти дальше, когда мы вернемся в мировой футбол. Карпин уже не раз говорил об этом, в чем я с ним полностью согласен.

Вот почему в Душанбе он впервые дал сыграть в сборной Сычевому из «Оренбурга», Солдатенкову из «Крыльев Советов», Садулаеву из «Ахмата», Селихову из «Спартака». А 18-летний самарец Пиняев стал самым молодым футболистом за всю историю сборной. Мне было интересно смотреть за тем, как они выглядят в новой компании. Конечно, были и ошибки, и волнение, но чувствовалось: в сборную пришли не случайные пассажиры.

Понятно, что с таким количеством новичков и перестановками в составе может не случиться выверенной и результативной игры, которую ждет болельщик. Но Карпин, хоть и рисковал, сознательно шел на это. Шел ради завтрашнего дня. И не понимать этого — значит, стать врагом своей сборной, как тот злобствующий репортер, заявивший, что «такие матчи убивают любовь болельщиков к команде». А я по-прежнему поддерживаю нашу сборную. И призываю всех, кому она дорога, верить в нее и помочь пережить это нелегкое время.

Вместе мы сильней!»