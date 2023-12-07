«Какой дебил принимал решение?» Должна ли Россия и дальше играть по схеме «осень-весна»? Колонка Казакова
Мнение
Раз вновь вспыхнула дискуссия о возврате к проведению соревнований по системе «весна-осень», давайте посмотрим на происходящее без эмоций, субъективного «хочу — не хочу» и сравнений с кем-то или чем-то.
И так уже прозвучали слова, которые ничего кроме раздражения не выражают и ничего кроме напряжения не создают. Валерий Карпин назвал дебилами тех, кто принял решение о проведении матча ЦСКА — «Ростов» в сильнейший снегопад. Валерий Газзаев охарактеризовал шум о возврате к схеме «весна-осень» как «разговоры для бедных».
Последнее замечание важно — потому что позволяет понять разрыв в отношении к происходящему между богатыми и бедными. Наш футбол соткан из частных клубов с приличным финансированием и бюджетных команд, которым приходится выживать. А вопрос схемы розыгрыша чемпионата — это в том числе о том, чей голос важнее.
Поэтому давайте по пунктам.
Главными лоббистами в конце 2000-х — начале 2010-х выступали ЦСКА и «Зенит». Основной посыл — синхронизироваться с европейским календарем, чтобы лучше играть в еврокубках. В качестве самого яркого примера приводились последние, решающие матчи групповых турниров Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.
В кулуарах говорили и о других моментах. ЦСКА не хотел терять своих бразильцев на полтора летних месяца в нечетные годы, когда проходил Copa America. В феврале 2010-го сменился президент РФС и силы, стоящие за ним. Менялся титульный спонсор РПЛ, для чего требовалось одобрение клубов.
В итоге на «осень-весну» перешли. Но — парадокс — решение не принесло еврокубковой выгоды. Напротив, ударило по человеку, который публично его олицетворял, — главе РФС Сергею Фурсенко.
Дик Адвокат, готовя сборную к Евро-2012, говорил, что футболисты опустошены после переходного чемпионата в 44 тура и что он не может давать им интенсивную нагрузку, заранее создавая запас прочности. «Бензин» у национальной команды закончился уже в конце встречи 2-го тура с Польшей, а на заключительную (и решающую) игру в группе с Грецией сил не осталось вообще.
Но даже приход в РФС Николая Толстых ситуацию с системой проведения соревнований не изменил. Конфронтация с РПЛ получилась огненной.
Рассмотрим несколько аргументов сторонников — и, главное, что получилось на деле.
Синхронизация с Европой — вранье.
Даже трансферные окна с большинством западных лиг отличаются по срокам — в нужную для нас сторону. А что касается календаря, то посмотрите на зимнюю паузу. В России она длится с 10 декабря по 1 марта — плюс-минус день-два.
В Англии ее просто нет.
В Германии — с 20 декабря по 13 января.
В Испании — с 21 декабря по 3 января.
В Италии — с 29 декабря по 7 января.
Во Франции — с 20 декабря по 14 января.
Это топ-5. Мы ведь возвращались к моменту перехода на «осень-весну», а тогда именно такими ориентирами наш футбол и жил.
В РПЛ зимний перерыв составляет три месяца. У кого-то — неделю. У кого-то — три. Сильная синхронизация.
Идем дальше. «Весна-осень» — то же самое, только круги переставлены местами. Еще одна ерунда.
Последние чемпионаты по старой схеме начинались в районе 15 марта и заканчивались где-то 30 ноября. Полтора летних месяца (в четные годы предусматривались паузы на ЧМ и Евро, в нечетные — просто небольшой перерыв) команды играли на идеальных полях.
Сейчас сезон стартует примерно 15 июля и заканчивается 3 июня. Последние матчи в уходящем году проходят где-то 10 декабря, первые в новом — плюс-минус 1 марта.
То есть по сравнению со схемой «весна-осень» выпадают шесть летних туров (речь о сезонах без крупных международных турниров), и организаторы вынуждены компенсировать другими датами. Начиная соревновательный год на две мартовские недели раньше и завершая его, используя декабрьскую декаду.
То же самое? Ага, конечно. Особенно если вспомнить, при какой системе чемпионата комфортнее на трибунах зрителям.
Следующий довод апологетов системы «осень-весна». Если играть летом, страдать будем от жары, а не от холода. Это реальный довод — случались в РПЛ и тепловые удары во время матчей.
Только вот если в жару можно поставить игру на позднее время — на 21.00, например, — дождавшись более-менее приемлемой температуры, то зимой никакие подобные перестановки ничего не изменят.
Так что же в итоге мы выиграли от перехода?
Возможность уходить в отпуск дважды в год всем, кто занят в футбольной индустрии.
Сохранение топ-клубами игроков южноамериканских сборных в ходе всего чемпионата.
Вроде бы все. Если говорить именно о преимуществах.
А в чем проиграли?
Во второй лиге клубы раньше платили с марта по ноябрь, теперь весь год. Впрочем, тут как посмотреть: для менеджмента это минус, для игроков — плюс.
Проблема короткого межсезонья для команд, перешедших в дивизион выше.
Финансовый разрыв для бюджетных клубов, когда финансовый год для госструктур и бюджетов с января по декабрь, а турниры — с июля по июнь. И часть коллективов, закончив турниры, не понимает, на какие деньги будет жить в следующем году.
Есть еще целые поля для аналитики. Те вопросы, на которые не ответишь с ходу:
— Как меняется посещаемость?
— Как меняется количество травм у футболистов?
— Нужны по-прежнему манежи, которые должны были построить после перехода для проведения игр в холода?
— Потерян ли наш козырь в международных встречах — стали результаты российских команд лучше в сентябре и марте?
— Упал ли интерес к нашему футболу за рубежом — ранее его могли смотреть в летнее время?
Что бы ни говорилось сейчас на эмоциях о двух схемах, очевидно, что решения, устроившего бы всех, не будет.
Есть богатые клубы и есть «разговоры для бедных».
Главный аргумент против — теряем лучшее время и выходим на поле в худшее.
При этом рассуждать приходится в абстрактной парадигме — сейчас Россия не представлена на международной арене, то есть не закладываемся на лето, когда в чемпионате должен быть перерыв на чемпионат мира или Европы. И если серьезно рассуждать о возвращении к схеме «весна-осень», надо строить два проекта — без международных матчей и с ними.
В сезоне-2010/11 мы занимали в таблице коэффициентов УЕФА седьмое место. В сезоне-2021/22 — десятое.
Но опять же, в еврокубках выступают только избранные. И прежде чем говорить о любой модели, следует помнить о приоритетах, о том, кто что выиграет и кто что проиграет.
Модель — не рецепт успеха. Любая. Вопрос в том, как играть в лучшее время года и не играть в плохое.
И как быть с клубами, которые ведут «разговоры для бедных».
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4