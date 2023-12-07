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«Какой дебил принимал решение?» Должна ли Россия и дальше играть по схеме «осень-весна»? Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
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Снежный футбол в матче ЦСКА и «Ростова».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005-2015 годах — об одной из самых обсуждаемых тем последнего времени.

Мнение

Раз вновь вспыхнула дискуссия о возврате к проведению соревнований по системе «весна-осень», давайте посмотрим на происходящее без эмоций, субъективного «хочу — не хочу» и сравнений с кем-то или чем-то.

И так уже прозвучали слова, которые ничего кроме раздражения не выражают и ничего кроме напряжения не создают. Валерий Карпин назвал дебилами тех, кто принял решение о проведении матча ЦСКА — «Ростов» в сильнейший снегопад. Валерий Газзаев охарактеризовал шум о возврате к схеме «весна-осень» как «разговоры для бедных».

Последнее замечание важно — потому что позволяет понять разрыв в отношении к происходящему между богатыми и бедными. Наш футбол соткан из частных клубов с приличным финансированием и бюджетных команд, которым приходится выживать. А вопрос схемы розыгрыша чемпионата — это в том числе о том, чей голос важнее.

Валерий Карпин, уборка снега на&nbsp;поле. Матч ЦСКА — «Ростов» чуть не перенесли из-за мощного снегопада. Карпин предупредил, что это будет не футбол

Поэтому давайте по пунктам.

Главными лоббистами в конце 2000-х — начале 2010-х выступали ЦСКА и «Зенит». Основной посыл — синхронизироваться с европейским календарем, чтобы лучше играть в еврокубках. В качестве самого яркого примера приводились последние, решающие матчи групповых турниров Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

В кулуарах говорили и о других моментах. ЦСКА не хотел терять своих бразильцев на полтора летних месяца в нечетные годы, когда проходил Copa America. В феврале 2010-го сменился президент РФС и силы, стоящие за ним. Менялся титульный спонсор РПЛ, для чего требовалось одобрение клубов.

В итоге на «осень-весну» перешли. Но — парадокс — решение не принесло еврокубковой выгоды. Напротив, ударило по человеку, который публично его олицетворял, — главе РФС Сергею Фурсенко.

Болельщики на&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Зимой народ готов идти на матчи. Провести пару игр в манеже не проблема». Как переходили на систему «осень-весна»

Дик Адвокат, готовя сборную к Евро-2012, говорил, что футболисты опустошены после переходного чемпионата в 44 тура и что он не может давать им интенсивную нагрузку, заранее создавая запас прочности. «Бензин» у национальной команды закончился уже в конце встречи 2-го тура с Польшей, а на заключительную (и решающую) игру в группе с Грецией сил не осталось вообще.

Но даже приход в РФС Николая Толстых ситуацию с системой проведения соревнований не изменил. Конфронтация с РПЛ получилась огненной.

Снегопад во&nbsp;время игры ЦСКА и &laquo;Ростова&raquo;.

Рассмотрим несколько аргументов сторонников — и, главное, что получилось на деле.

Синхронизация с Европой — вранье.

Даже трансферные окна с большинством западных лиг отличаются по срокам — в нужную для нас сторону. А что касается календаря, то посмотрите на зимнюю паузу. В России она длится с 10 декабря по 1 марта — плюс-минус день-два.

В Англии ее просто нет.

В Германии — с 20 декабря по 13 января.

В Испании — с 21 декабря по 3 января.

В Италии — с 29 декабря по 7 января.

Во Франции — с 20 декабря по 14 января.

Это топ-5. Мы ведь возвращались к моменту перехода на «осень-весну», а тогда именно такими ориентирами наш футбол и жил.

В РПЛ зимний перерыв составляет три месяца. У кого-то — неделю. У кого-то — три. Сильная синхронизация.

Идем дальше. «Весна-осень» — то же самое, только круги переставлены местами. Еще одна ерунда.

Погодные условия во&nbsp;время матча ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Зачем возвращаться на «весну-осень»? Матч ЦСКА стоило сдвинуть на весну». Газзаев — о снегопаде, «Зените» и Абаскале

Последние чемпионаты по старой схеме начинались в районе 15 марта и заканчивались где-то 30 ноября. Полтора летних месяца (в четные годы предусматривались паузы на ЧМ и Евро, в нечетные — просто небольшой перерыв) команды играли на идеальных полях.

Сейчас сезон стартует примерно 15 июля и заканчивается 3 июня. Последние матчи в уходящем году проходят где-то 10 декабря, первые в новом — плюс-минус 1 марта.

То есть по сравнению со схемой «весна-осень» выпадают шесть летних туров (речь о сезонах без крупных международных турниров), и организаторы вынуждены компенсировать другими датами. Начиная соревновательный год на две мартовские недели раньше и завершая его, используя декабрьскую декаду.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

То же самое? Ага, конечно. Особенно если вспомнить, при какой системе чемпионата комфортнее на трибунах зрителям.

Следующий довод апологетов системы «осень-весна». Если играть летом, страдать будем от жары, а не от холода. Это реальный довод — случались в РПЛ и тепловые удары во время матчей.

Только вот если в жару можно поставить игру на позднее время — на 21.00, например, — дождавшись более-менее приемлемой температуры, то зимой никакие подобные перестановки ничего не изменят.

Трактор убирает поле от&nbsp;снега, Федор Чалов в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч. Революционное предложение для РФС и РПЛ: давайте играть летом, а не зимой!

Так что же в итоге мы выиграли от перехода?

Возможность уходить в отпуск дважды в год всем, кто занят в футбольной индустрии.

Сохранение топ-клубами игроков южноамериканских сборных в ходе всего чемпионата.

Вроде бы все. Если говорить именно о преимуществах.

А в чем проиграли?

Во второй лиге клубы раньше платили с марта по ноябрь, теперь весь год. Впрочем, тут как посмотреть: для менеджмента это минус, для игроков — плюс.

Проблема короткого межсезонья для команд, перешедших в дивизион выше.

Финансовый разрыв для бюджетных клубов, когда финансовый год для госструктур и бюджетов с января по декабрь, а турниры — с июля по июнь. И часть коллективов, закончив турниры, не понимает, на какие деньги будет жить в следующем году.

Максим Глушенков&nbsp;&mdash; автор двух мячей в&nbsp;ворота чемпиона России.

Есть еще целые поля для аналитики. Те вопросы, на которые не ответишь с ходу:

— Как меняется посещаемость?

 — Как меняется количество травм у футболистов?

 — Нужны по-прежнему манежи, которые должны были построить после перехода для проведения игр в холода?

 — Потерян ли наш козырь в международных встречах — стали результаты российских команд лучше в сентябре и марте?

 — Упал ли интерес к нашему футболу за рубежом — ранее его могли смотреть в летнее время?

Что бы ни говорилось сейчас на эмоциях о двух схемах, очевидно, что решения, устроившего бы всех, не будет.

Есть богатые клубы и есть «разговоры для бедных».

Главный аргумент против — теряем лучшее время и выходим на поле в худшее.

При этом рассуждать приходится в абстрактной парадигме — сейчас Россия не представлена на международной арене, то есть не закладываемся на лето, когда в чемпионате должен быть перерыв на чемпионат мира или Европы. И если серьезно рассуждать о возвращении к схеме «весна-осень», надо строить два проекта — без международных матчей и с ними.

Россия останется в&nbsp;УЕФА даже без участия в&nbsp;чемпионате мира-2026. Россия остается в УЕФА. И без ЧМ-2026

В сезоне-2010/11 мы занимали в таблице коэффициентов УЕФА седьмое место. В сезоне-2021/22 — десятое.

Но опять же, в еврокубках выступают только избранные. И прежде чем говорить о любой модели, следует помнить о приоритетах, о том, кто что выиграет и кто что проиграет.

Модель — не рецепт успеха. Любая. Вопрос в том, как играть в лучшее время года и не играть в плохое.

И как быть с клубами, которые ведут «разговоры для бедных».

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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1
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2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
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 Факел 17 5 5 7 14-18 20
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 Урал 17 5 4 8 18-26 19
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 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
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