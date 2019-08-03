Зобнин высоко оценил шансы сборной России попасть на Евро-2020

Полузащитник сборной России Роман Зобнин оценил шансы команды на попадание на чемпионат Европы-2020.

– На данный момент мы идем на втором месте и имеем хорошие перспективы, – цитирует Зобнина официальный сайт "Спартака". – Многое будет зависеть от исхода двух ключевых игр с Шотландией. И, конечно, нельзя терять очки в матчах с Казахстаном и Кипром. Все зависит от нас.

– После домашнего чемпионата мира прошло уже больше года, тем не менее тот турнир по-прежнему на слуху. А самой сборной уже удалось полностью переключиться на новый цикл?

– Если честно, не знаю. Но когда эту тему поднимают, то понимаю, что хочется уже поскорее забыть чемпионат мира и двигаться дальше. Эти воспоминания сильно отвлекают. Надоедает, когда мусолят одну тему. Нужно ставить для себя новые цели и двигаться только вперед.

После четырех туров в активе сборной России 9 очков и команда занимает второе место, отставая в бельгийцев на три балла.