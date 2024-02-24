Женская сборная России сыграет с Ботсваной 27 февраля

Женская сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Ботсваны, сообщает пресс-служба РФС.

Встреча пройдет 27 февраля в городе Белек (Турция). Начало — в 17.00.

«Сборная Ботсваны не на слуху, но могу сказать, что это достойный соперник. В ее активе есть участия в Африканском кубке наций, где она показала хороший результат. Команда качественно организована. Игроки физически развиты, сильны в индивидуальной игре. Ожидаем, что матч получится интересным и информативным», — сказал главный тренер женской сборной России Юрий Красножан.

Сборная Ботсваны занимает 153-е место в рейтинге ФИФА.