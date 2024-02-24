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24 февраля, 21:54

Рианчо считает, что на Евро-2024 сборная России претендовала бы на выход из группы

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о национальной команде России.

«Россия не входит в число топ-сборных Европы, но на предстоящем Евро-2024 подопечные Карпина претендовали бы на выход из группы. Но в реальности шансов проверить это никаких не было и нет, потому что европейские сборные не согласились играть матчи с российской национальной командой. И вряд ли их позиция в ближайшее время изменится», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В конце марта команда Валерия Карпина проведет два товарищеских матча — 21-го числа сыграет против сборной Сербии, а 25-го числа встретится с Парагваем.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
Рауль Рианчо
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