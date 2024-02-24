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24 февраля, 11:56

Кафанов назвал Лодыгина кандидатом на вызов в сборную России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин может получить вызов в национальную команду.

«Если говорить о кандидатах в сборную России, то собираюсь связаться с Юрой Лодыгиным, который наконец-то начал играть. Надеюсь, он продолжит дальше играть и сейчас является кандидатом на вызов в сборную России», — цитирует Кафанова Metaratings.

33-летний россиянин играет за «Панатинаикос» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за греческий клуб 13 матчей, пропустил 7 мячей и 8 раз отыграл на ноль.

Источник: Metaratings
Юрий Лодыгин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Панатинаикос
Виталий Кафанов
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