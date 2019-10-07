Зелимхан Бакаев: «В «Спартаке» есть проблемы, но сейчас об этом не думаю»
13:47
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сказал, что не думает о тренерском вопросе в команде. Он находится в расположении сборной России, которая готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020 с командами Шотландии и Кипра.
— Есть информация, что «Спартак» завершил переговоры с Тедеско.
— Сейчас я в сборной и сосредоточен только на ней, на матче с Шотландией. О «Спартаке» пока не думаю. Понятно, что есть проблемы. Но сейчас об этом не думаю, впереди важный, исторический матч с Шотландией (Дмитрий Гирин)
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