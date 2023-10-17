Адамов признался, что давно хотел дебютировать за сборную России: «Это честь для любого игрока»

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов поделился с «СЭ» впечатлениями от дебюта за сборную России в матче против Кении (2:2).

Встреча прошла в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». В составе сборной России отличились Александр Соболев (на 8-й минуте) и Иван Обляков (на 89-й). За национальную команду Кении отличились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (36-я минута).

Адамов вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

«Рад дебютировать за национальную сборную. Эмоции великолепные. Давно хотел дебютировать, играть в сборной — это честь для любого игрока! К сожалению, не удалось победить. Не могу сказать, какая сборная сильнее — Кения или Камерун. Понятно, что у Кении нет так много игроков, которые играют в Европе. Мне кажется, что это примерно одинаковые сборные. Уровень футболистов примерно одинаковый», — сказал Адамов «СЭ».

Для сборной России матч с Кенией — четвертый в 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.