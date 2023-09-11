Гаджиев уверен, что Чалов и Соболев могут сыграть вместе в матче против Катара

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался об игре национальной команды в нападении перед товарищеским матчем с Катаром.

«Считаю, что Чалов и Соболев могут играть вместе. С учетом их лучших качеств их связка может оказаться весьма результативной против команды Катара. Александр сейчас в хорошей форме, а Федор может неплохо сообразить с опасной передачей или самостоятельно решить момент. Но не стоит забывать и о Комличенко, который в состоянии сыграть с каждым из них или помочь ближе к концу встречи», — цитирует Гаджиева RT.

Игра между национальными командами России и Катара пройдет 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало — в 18.15 по московскому времени.

7 сентября сборная России из игроков не старше 23 лет вничью сыграла с олимпийской командой Египта (1:1) в товарищеском матче, который прошел в Суэце. 11 сентября россияне проведут повторную игру с египтянами.