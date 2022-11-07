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Защитник Александр Сильянов: «Всегда приятно видеть себя в окончательном списке сборной»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Александр Сильянов прокомментировал попадание в состав сборной России на ноябрьский сбор.

«Сейчас у меня исключительно положительные эмоции. Всегда приятно видеть себя в окончательном списке сборной. Буду стараться делать все, чтобы закрепиться в основном составе. Надеюсь, у меня будет возможность сыграть», — заявил 21-летний Сильянов Sport24.

Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский сбор.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-07-silyanov-budu-staratsya-delat-vse-chtoby-zakrepitsya-v-osnovnom-sostave-sbornoy-rossii
Сборная России по футболу
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Сборная Узбекистана по футболу
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