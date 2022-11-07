Песьяков: «Испытываю самые положительные эмоции от вызова в сборную России»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал попадание в окончательный состав сборной России на ноябрьский сбор и товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Испытываю самые положительные эмоции от вызова в сборную. Какие еще могут быть? Они шикарные, вне зависимости от сложившейся ситуации. Наших будущих соперников еще не разбирал, займемся этим уже непосредственно на сборах. Сейчас все мысли о клубе. Говорил ли Кафанов мне заранее о вызове в сборную? Нет конечно. В этом плане у игроков «Ростова» нет каких-то привилегий», — цитирует «РБ Спорт» Песьякова.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.

Состав сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном можно посмотреть по этой ссылке.