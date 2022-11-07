Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:16

Песьяков: «Испытываю самые положительные эмоции от вызова в сборную России»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал попадание в окончательный состав сборной России на ноябрьский сбор и товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Испытываю самые положительные эмоции от вызова в сборную. Какие еще могут быть? Они шикарные, вне зависимости от сложившейся ситуации. Наших будущих соперников еще не разбирал, займемся этим уже непосредственно на сборах. Сейчас все мысли о клубе. Говорил ли Кафанов мне заранее о вызове в сборную? Нет конечно. В этом плане у игроков «Ростова» нет каких-то привилегий», — цитирует «РБ Спорт» Песьякова.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.

Состав сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном можно посмотреть по этой ссылке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-pes-yakov-ispy-ty-vayu-shikarny-e-e-motsii-ot-popadaniya-v-sbornuyu-rossii/
Сергей Песьяков
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
0
Читайте также
Медведева сделала тату, но никому его не показывает. Может ли это ей навредить?
Казахский боксер оказался в коме после нокаута. Диагноз — кровоизлияние в мозг
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник Александр Сильянов: «Всегда приятно видеть себя в окончательном списке сборной»

Кавазашвили считает оправданным вызов шести спартаковцев в сборную: «Команда на подъеме»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости