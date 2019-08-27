Юрий Семин: «Смолов выполняет много черновой работы, не удивился его вызову в сборную»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» объяснил, почему приглашение сборную России форварда железнодорожников Федора Смолова абсолютно закономерно.
Мы с Черчесовым — единомышленники во многих моментах, он в свое играл у меня (в сезоне-1988 в высшей лиге СССР. — Прим. А.Р.). Нередко созваниваемся и говорим на ту или иную тему.
— Смолов, забивший в шести турах два гола и еще один в Суперкубке страны, вызван, а, например, Соболев, на счету которого шесть мячей, нет.
— Я не удивлен. Смолов сейчас много работает и рано или поздно свое забьет. Он выполняет очень много черновой работы, которую раньше не делал. На это Черчесов, я так думаю, и обращает внимание, поэтому пригласил Федора. (Александр Рогулев)
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