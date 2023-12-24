Якубко рассказал, чего ждет от предстоящего матча России с Сербией

Экс-нападающий сборной Словакии Мартин Якубко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборных России и Сербии.

«Сложно говорить о том, что произойдет в мартовской игре — никто не знает, какой будет состав, что будет с футболистами. Сербский футбол — сильный, их игроки выступают по всему миру, в хороших лигах. Для России это будет непростая игра. В то же время для россиян было бы плохо, если бы в итоге этот матч отменили. Все-таки это спорт, не надо смешивать футбол с политикой», — цитирует Якубко «РБ Спорт».