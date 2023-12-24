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Сегодня, 13:30

Якубко рассказал, чего ждет от предстоящего матча России с Сербией

Виктория Кравченко
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Экс-нападающий сборной Словакии Мартин Якубко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборных России и Сербии.

«Сложно говорить о том, что произойдет в мартовской игре — никто не знает, какой будет состав, что будет с футболистами. Сербский футбол — сильный, их игроки выступают по всему миру, в хороших лигах. Для России это будет непростая игра. В то же время для россиян было бы плохо, если бы в итоге этот матч отменили. Все-таки это спорт, не надо смешивать футбол с политикой», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

В 2023 году сборная России провела 8 товарищеских матчей, в которых одержала 3 победы — над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-tyazhelo-smotret-na-otstranenie-rossii-ot-mezhdunarodnogo-futbola/
Мартин Якубко
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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