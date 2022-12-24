Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:45

Малафеев — о переходе РФС в Азию: «Возможно, это решение понравится не всем, но в нем есть смысл»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую федерацию футбола.

— Сейчас российский футбол находится в изоляции. РФС рассматривает переход в Азию. Что думаете об этом? Это плюс для развития нашего футбола или шаг назад?

— Это точно не шаг назад. Недостатков в этом нет. Что касается преимуществ, то надо детальнее изучить вопрос. В любом случае стоять нельзя. Нужно что-то делать. Наша сборная сейчас не получает достаточной практики. Чемпионат России варится в собственном соку, что сказывается и на имидже, и на развитии игроков для сборной. Может появится существенный провал в будущем. Этого допустить нельзя. Политическая ситуация наладится — это вопрос времени. Сейчас нужно что-то делать. Возможно, это решение понравится не всем, но в нем есть смысл.

Игроки сборной Марокко. «Россия в 2018-м была лучше по качеству игры, чем Марокко сейчас». Интервью Малафеева — о ЧМ в Катаре и переходе в Азию

Вячеслав Малафеев
Сборная России по футболу
2
0
Читайте также
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
«Зовите меня гигантом»: 130-килограммовый гандболист из ДР Конго покорил сердца фанатов
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Оренбурге» заявили, что намерены оформить выкуп Хотулева у «Зенита» до конца года
«Оренбург» в ближайшее время выкупит защитника Хотулева у «Зенита»
«Маккаби» и «Краснодар» согласовали сумму компенсации в 500 тысяч евро за тренера Ивича
Бояринцев рассказал, в каком случае «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом»
Как изменилась стоимость игроков РПЛ за год. Спартаковцы и «быки» в топе самых подорожавших и подешевевших
Агент защитника «Краснодара» Литвинова прокомментировал возможный переход в «Боавишту»
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
«Россия в 2018-м была лучше по качеству игры, чем Марокко сейчас». Интервью Малафеева — о ЧМ в Катаре и переходе в Азию
Экс-вратарь «Локомотива» Абаев о переходе РФС в Азию: «Уровень европейцев будет повыше»
Непомнящий: «Похоже шансов остаться в УЕФА у нас нет»
Дасаев о переходе РФС в Азию: «Играть нужно и соревновательный процесс необходим»
Каррера не верит в возможный уход России из УЕФА
Юрист рассказал, как РФС может выйти из УЕФА и перейти в АФК
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-вратарь «Локомотива» Абаев о переходе РФС в Азию: «Уровень европейцев будет повыше»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости