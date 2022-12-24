Экс-вратарь «Локомотива» Абаев о переходе РФС в Азию: «Уровень европейцев будет повыше»

Бывший голкипер «Торпедо» и «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Надо очень хорошо изучить данный вопрос. Понятно, что, с одной стороны, переход будет плюсом, так как наши клубы и сборная смогут принимать участие в международных соревнованиях. А с другой — уровень европейцев будет повыше. Будет ли шанс вернуться обратно? Не очень понятно то, как это все работает. Не было прецедентов перехода из одной конфедерации в другую, механизмов никто не знает. В Европе играть лучше, чем в Азии», — цитирует Абаева Betonmobile.ru.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.