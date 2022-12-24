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«Россия в 2018-м была лучше по качеству игры, чем Марокко сейчас». Интервью Малафеева — о ЧМ в Катаре и переходе в Азию

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Игроки сборной Марокко.
Фото AFP
Лионель Месси.
Фото Reuters
Футболисты сборной Марокко.
Фото Reuters
Эмилиано Мартинес.
Фото Reuters
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Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мыслями о завершившемся чемпионате мира.

24 декабря на башкирском озере Банное прошла «Уральская классика» — детский матч с участием игроков КХЛ и известных личностей, связанных со спортом. Мероприятие организовали защитники «Металлурга» и «Салавата Юлаева» — Егор Яковлев и Григорий Панин. Пригласили на необычный матч и экс-вратаря футбольного «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева. Корреспондент «СЭ» побывал на «Уральской классике» и пообщался с бывшим голкипером о чемпионате мира по футболу, победе Аргентины и возможном партнерстве РФС с Азией.

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— Как вам задумка хоккейного матча на озере в башкирских горах?

— Очень атмосферное мероприятие. Классная обстановка! Вижу, что детям очень нравится. Перед праздниками они получили большое удовольствие, сыграв в хоккей со своими кумирами и людьми, которых могли видеть по телевизору. Прикольно, что матч проходит на открытом воздухе, а не на арене. Это добавляет антуража.

— Болельщики вас узнают? Чувствуете внимание?

— Не то слово! Очень удивлен этим. Даже в Санкт-Петербурге ко мне подходят не так часто, как здесь. В основном выглядит это так: «Вячеслав? Вячеслав? Нет, это все-таки вы, Вячеслав». Сначала люди узнают, потом думают, что это не я, но потом понимают, что все-таки я. Узнают даже не как бывшего футболиста, а как участника реалити-шоу. Возможно, поэтому столько внимания. Как футболиста, думаю, помнят не многие. Хотя вчера на матче «Металлурга» ко мне подошел парень — активный фанат «Магнитки», который связан с фанатским движением «Зенита». Он был настолько счастлив, обнимался и был в шоке от встречи. Уже сегодня на озере подошла девушка, которая три часа с мужем на машине ехала из Уфы, чтобы сфотографироваться. Для меня это необычно. Надеюсь, людям было приятно видеть меня.

Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси.
Фото Reuters

— Главное футбольное событие года — чемпионат мира в Катаре. С какими чувствами смотрели турнир?

— Я посмотрел много матчей. Групповая стадия получилась непредсказуемой. Много неожиданных результатов. Дальше стало понятно, что в плей-офф пробьется кто-то из команд-аутсайдеров, от которых этого меньше всего ожидали. Удивила сборная Марокко. Дальнейшее развитие событий складывалось более-менее понятно. Финал объективен. Остальные сборные недотягивали по каким-то моментам: не хватало стабильности или звезды-лидера, как Месси у Аргентины и Мбаппе у Франции. Месси и Мбаппе — два сильнейших игрока на данный момент. Неудивительно, что их сборные встретились в финале.

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— После победы сборной Аргентины в финале можно говорить, что в споре «Месси или Роналду лучший игрок поколения» поставлена точка? В пользу Лионеля, конечно.

— Я бы не преуменьшал достоинств Криштиану. Это очень сложное сравнение с точки зрения достижений результата и вклада в успехи клубов и сборных. Это сильное противостояние, которое запомнится надолго. Месси заслуженно победил на чемпионате мира со сборной Аргентины. Лионель многое доказал и действительно заслужил победу. Наверное, все бы расстроились, если бы Аргентина проиграла. Как бы мне ни нравился Криштиану благодаря своей универсальности и меньшему количеству слабых сторон, но у него нет того, что есть у Месси. А у Лионеля есть то, чего нет ни у кого. Объективно Месси победил, но не хочу преуменьшать достижения Криштиану. Он внес не меньший вклад в успехи своих клубов и сборных.

— После ваших слов складывается ощущение, что в свою команду вы бы пригласили Роналду, а не Месси. Я прав?

— Да.

Футболисты сборной Марокко. Фото Reuters
Футболисты сборной Марокко.
Фото Reuters

— Вы сказали, что сборная Марокко удивила на чемпионате мира. Видите общие черты в ее игре со сборной России на турнире в 2018 году?

— Нет. Все-таки сборная России была лучше по качеству игры. Футболисты Марокко играли не так зрелищно, но эффективно в плане достижения результата. Ни один их игрок не выпадал. Поэтому они и добились такого приличного результата, который стал большим достижением для Марокко.

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— Кто из вратарей впечатлил вас на чемпионате мира?

— До финала я ставил, что лучшим игроком матча станет Мартинес. По итогу я был очень близок. Мартинес заслужил это — по совокупности матча, сейва в дополнительное время и серии пенальти. Но, конечно же, приз лучшего игрока матча не могли не дать Месси. Говоря о всех вратарях на чемпионате мира, отмечу Буну из Марокко. Вратарей, которых хорошо знаем (Нойер, Щенсны, Шмейхель), мы, к сожалению, не увидели в решающих матчах. Их команды по совокупности качеств не смогли пройти дальше. Льорис сыграл на своем уровне. Ничего не испортил, выручал. Поражение Франции — не его вина. Он ровно провел турнир, играл на своем уровне. Объективно, что приз лучшего вратаря чемпионата получил вратарь команды-победительницы. По остальным вратарям, повторюсь, к сожалению, не каждый смог проявить себя в полной мере, потому что не все сборные прошли дальше. Все вратари достойного уровня, но нет таких, которые были бы на голову выше конкурентов.

Эмилиано Мартинес. Фото Reuters
Эмилиано Мартинес.
Фото Reuters

— Эмоции Мартинеса после пенальти можно понять?

— Меня удивила его эмоциональность, в том числе на пенальти, когда он чуть ли не танцевал. Я увидел кураж. Он поймал его — и только это может все оправдать. Конечно, я сам по себе намного скромнее. Для меня это немного вызывающе. Но опять же он заслужил, он выиграл. Осуждать его нельзя. Возможно, эти эмоции и кураж помогли команде выиграть.

Лига чемпионов АФК. Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться

— Сейчас российский футбол находится в изоляции. РФС рассматривает переход в Азию. Что думаете об этом? Это плюс для развития нашего футбола или шаг назад?

— Это точно не шаг назад. Недостатков в этом нет. Что касается преимуществ, то надо детальнее изучить вопрос. В любом случае стоять нельзя. Нужно что-то делать. Наша сборная сейчас не получает достаточной практики. Чемпионат России варится в собственном соку, что сказывается и на имидже, и на развитии игроков для сборной. Может появится существенный провал в будущем. Этого допустить нельзя. Политическая ситуация наладится — это вопрос времени. Сейчас нужно что-то делать. Возможно, это решение понравится не всем, но в нем есть смысл.

Вячеслав Малафеев
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная России по футболу
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