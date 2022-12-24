«Россия в 2018-м была лучше по качеству игры, чем Марокко сейчас». Интервью Малафеева — о ЧМ в Катаре и переходе в Азию

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мыслями о завершившемся чемпионате мира.

24 декабря на башкирском озере Банное прошла «Уральская классика» — детский матч с участием игроков КХЛ и известных личностей, связанных со спортом. Мероприятие организовали защитники «Металлурга» и «Салавата Юлаева» — Егор Яковлев и Григорий Панин. Пригласили на необычный матч и экс-вратаря футбольного «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева. Корреспондент «СЭ» побывал на «Уральской классике» и пообщался с бывшим голкипером о чемпионате мира по футболу, победе Аргентины и возможном партнерстве РФС с Азией.

— Как вам задумка хоккейного матча на озере в башкирских горах?

— Очень атмосферное мероприятие. Классная обстановка! Вижу, что детям очень нравится. Перед праздниками они получили большое удовольствие, сыграв в хоккей со своими кумирами и людьми, которых могли видеть по телевизору. Прикольно, что матч проходит на открытом воздухе, а не на арене. Это добавляет антуража.

— Болельщики вас узнают? Чувствуете внимание?

— Не то слово! Очень удивлен этим. Даже в Санкт-Петербурге ко мне подходят не так часто, как здесь. В основном выглядит это так: «Вячеслав? Вячеслав? Нет, это все-таки вы, Вячеслав». Сначала люди узнают, потом думают, что это не я, но потом понимают, что все-таки я. Узнают даже не как бывшего футболиста, а как участника реалити-шоу. Возможно, поэтому столько внимания. Как футболиста, думаю, помнят не многие. Хотя вчера на матче «Металлурга» ко мне подошел парень — активный фанат «Магнитки», который связан с фанатским движением «Зенита». Он был настолько счастлив, обнимался и был в шоке от встречи. Уже сегодня на озере подошла девушка, которая три часа с мужем на машине ехала из Уфы, чтобы сфотографироваться. Для меня это необычно. Надеюсь, людям было приятно видеть меня.

Лионель Месси. Фото Reuters

— Главное футбольное событие года — чемпионат мира в Катаре. С какими чувствами смотрели турнир?

— Я посмотрел много матчей. Групповая стадия получилась непредсказуемой. Много неожиданных результатов. Дальше стало понятно, что в плей-офф пробьется кто-то из команд-аутсайдеров, от которых этого меньше всего ожидали. Удивила сборная Марокко. Дальнейшее развитие событий складывалось более-менее понятно. Финал объективен. Остальные сборные недотягивали по каким-то моментам: не хватало стабильности или звезды-лидера, как Месси у Аргентины и Мбаппе у Франции. Месси и Мбаппе — два сильнейших игрока на данный момент. Неудивительно, что их сборные встретились в финале.

— После победы сборной Аргентины в финале можно говорить, что в споре «Месси или Роналду лучший игрок поколения» поставлена точка? В пользу Лионеля, конечно.

— Я бы не преуменьшал достоинств Криштиану. Это очень сложное сравнение с точки зрения достижений результата и вклада в успехи клубов и сборных. Это сильное противостояние, которое запомнится надолго. Месси заслуженно победил на чемпионате мира со сборной Аргентины. Лионель многое доказал и действительно заслужил победу. Наверное, все бы расстроились, если бы Аргентина проиграла. Как бы мне ни нравился Криштиану благодаря своей универсальности и меньшему количеству слабых сторон, но у него нет того, что есть у Месси. А у Лионеля есть то, чего нет ни у кого. Объективно Месси победил, но не хочу преуменьшать достижения Криштиану. Он внес не меньший вклад в успехи своих клубов и сборных.

— После ваших слов складывается ощущение, что в свою команду вы бы пригласили Роналду, а не Месси. Я прав?

— Да.

Футболисты сборной Марокко. Фото Reuters

— Вы сказали, что сборная Марокко удивила на чемпионате мира. Видите общие черты в ее игре со сборной России на турнире в 2018 году?

— Нет. Все-таки сборная России была лучше по качеству игры. Футболисты Марокко играли не так зрелищно, но эффективно в плане достижения результата. Ни один их игрок не выпадал. Поэтому они и добились такого приличного результата, который стал большим достижением для Марокко.

— Кто из вратарей впечатлил вас на чемпионате мира?

— До финала я ставил, что лучшим игроком матча станет Мартинес. По итогу я был очень близок. Мартинес заслужил это — по совокупности матча, сейва в дополнительное время и серии пенальти. Но, конечно же, приз лучшего игрока матча не могли не дать Месси. Говоря о всех вратарях на чемпионате мира, отмечу Буну из Марокко. Вратарей, которых хорошо знаем (Нойер, Щенсны, Шмейхель), мы, к сожалению, не увидели в решающих матчах. Их команды по совокупности качеств не смогли пройти дальше. Льорис сыграл на своем уровне. Ничего не испортил, выручал. Поражение Франции — не его вина. Он ровно провел турнир, играл на своем уровне. Объективно, что приз лучшего вратаря чемпионата получил вратарь команды-победительницы. По остальным вратарям, повторюсь, к сожалению, не каждый смог проявить себя в полной мере, потому что не все сборные прошли дальше. Все вратари достойного уровня, но нет таких, которые были бы на голову выше конкурентов.

Эмилиано Мартинес. Фото Reuters

— Эмоции Мартинеса после пенальти можно понять?

— Меня удивила его эмоциональность, в том числе на пенальти, когда он чуть ли не танцевал. Я увидел кураж. Он поймал его — и только это может все оправдать. Конечно, я сам по себе намного скромнее. Для меня это немного вызывающе. Но опять же он заслужил, он выиграл. Осуждать его нельзя. Возможно, эти эмоции и кураж помогли команде выиграть.

— Сейчас российский футбол находится в изоляции. РФС рассматривает переход в Азию. Что думаете об этом? Это плюс для развития нашего футбола или шаг назад?

— Это точно не шаг назад. Недостатков в этом нет. Что касается преимуществ, то надо детальнее изучить вопрос. В любом случае стоять нельзя. Нужно что-то делать. Наша сборная сейчас не получает достаточной практики. Чемпионат России варится в собственном соку, что сказывается и на имидже, и на развитии игроков для сборной. Может появится существенный провал в будущем. Этого допустить нельзя. Политическая ситуация наладится — это вопрос времени. Сейчас нужно что-то делать. Возможно, это решение понравится не всем, но в нем есть смысл.