Волков: «Катар сегодня выносливее, чем «Зенит»

Защитник сборной России Сергей Волков прокомментировал ничью в товарищеском матче против Катара (1:1).

— Как тебе игра?

— Интересный соперник. Они очень выносливы физически. Может быть, менее техничные или тактически менее обученные, но все бегут, все выносливые. Интенсивность другая, нежели в чемпионате России. Лично я почувствовал разницу. Скорость, то, как открываются за спину. Такого в чемпионате я не видел.

— Даже сильнее «Зенита» играют?

— С «Зенитом» тоже хорошая интенсивность. Но я думаю, что Катар сегодня выносливее, чем «Зенит».

— Не грустно от мыслей, что чемпионат России у нас на уровне сборной Катара?

— Каждый должен спрашивать себя. Каждый должен работать над собой, тогда уровень будет расти в чемпионате.

— Не обидно, что целую неделю готовитесь, приезжаете в далекую страну и 1:1? Это уже не в первый раз.

— Даже тяжело ответить на этот вопрос. Каждый сделал, что мог. Все старались, претензий ни к кому нет.

— О недонастрое можно говорить?

— Нет, все настроены были. Без разницы, товарищеская игра это или нет. Это сборная! 200-300 процентов концентрации.

Ранее сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта. 7 сентября россияне и египтяне сыграли вничью (1:1), а 11-го числа сборная России уступила сопернику (1:2).