Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

«У России не возникнет проблем в группе». Пресняков — о результатах жеребьевки в Лиги наций

Пресняков отреагировал на результаты жеребьевки для сборной России в Лиге наций
21:41
Теги:

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2022/23.

«Да, нам повезло с нашей группой. Израиль более-менее приличная команда. У всех группы примерно равны по силам. Не думаю, что будут какие-то проблемы. Мы должны обыграть. Наша команда все же умеет играть. В матче с Хорватией случилась трагедия. Могли бы выиграть. Тогда про команду говорили бы по-другому. Это странная вещь. Тебя будут либо проклинать, либо восхвалять. Но я благодушно смотрю на нашу группу в Лиге наций и думаю, что проблем не будет», — сказал Пресняков «СЭ».

16 декабря в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций -2022/23. Сборная России сыграет в своей группе дивизиона B с Исландией, Израилем и Албанией.

Результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2022/23: все дивизионы и группы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Блины: вся правда о любимом продукте
В Ленобласти скончалась прооперировавшая себя блокадница
1
0
Реклама
Материалы сюжета: Лига наций УЕФА 2022 / 2023 — жеребьевка, соперники России, корзины и состав групп, все команды лиг A, B, C, D