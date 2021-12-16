Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2022/23.

«Да, нам повезло с нашей группой. Израиль более-менее приличная команда. У всех группы примерно равны по силам. Не думаю, что будут какие-то проблемы. Мы должны обыграть. Наша команда все же умеет играть. В матче с Хорватией случилась трагедия. Могли бы выиграть. Тогда про команду говорили бы по-другому. Это странная вещь. Тебя будут либо проклинать, либо восхвалять. Но я благодушно смотрю на нашу группу в Лиге наций и думаю, что проблем не будет», — сказал Пресняков «СЭ».

16 декабря в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций -2022/23. Сборная России сыграет в своей группе дивизиона B с Исландией, Израилем и Албанией.

Результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2022/23: все дивизионы и группы