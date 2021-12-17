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Якубко: «Дзюба и Карпин как маленькие дети. С русскими футболистами часто так — они постоянно на кого-то обижаются»

Бывший игрок «Динамо» сравнил Дзюбу и Карпина с маленькими детьми
11:10
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Бывший форвард «Динамо» и сборной Словакии Мартин Якубко высказался о взаимоотношениях нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и главного тренера национальной команды России Валерия Карпина.

«Дзюба и Карпин как маленькие дети, — приводит слова Якубко Sport24. — Думаю, с чисто профессиональной стороны тренер и игрок должны через такие истории перешагивать. Если они делают общее дело на благо национальной команды, подобные вещи надо забывать. Это ведь не только проблема Карпина и Дзюбы. С русскими футболистами часто так — они постоянно на кого-то обижаются».

Нападающий отметил, что тренер не должен извиняться перед игроком.

«Дзюба — высокомерный человек. Артем ведет себя так с тех пор, как я его знаю. Но большие люди перешагивают через это ради команды», — заявил он.

Помимо «Динамо» Якубко играл в России за «Сатурн», «Химки», «Москву» и «Амкар».

История конфликта Карпина и Дзюбы тянется со времен их совместной работы в «Спартаке». В октябре нападающий отказался от вызова в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира, сославшись на плохую форму. После этого тренер уже не вызывал его в национальную команду.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-12-17-yakubko-dzyuba-i-karpin-kak-malenkiye-deti-s-russkimi-futbolistami-chasto-tak-postoyanno-na-kogo-to-obizhayutsya

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Карен Саркисян все материалы автора
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