Гранат: «Соперник в лице сборной Ирана — это супер. Думаю, в этом матче все будут играть на максимум»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном товарищеском матче между сборной России и национальной командой Ирана.

«Соперник в лице сборной Ирана — это супер. Очень рад такому решению, если оно будет. Международный матч, учитывая, что играем с участником прошедшего чемпионата мира, — это хорошая проверка. Мне кажется, здесь все зависит от уровня сопротивления. В прошлых матчах ребята отнеслись к сопернику немного с холодком. Думаю, в этом матче все будут играть на максимум», — приводит «Чемпионат» слова Граната.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.