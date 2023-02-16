Игонин: «Для сборной, безусловно, нужны игры, необходимо готовиться»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин оценил идею проведения товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Для сборной, безусловно, нужны игры, необходимо готовиться. Основная задача — быть готовыми к матчам. Поэтому все занимаются своим делом в тех условиях, которые сейчас существуют. Почему мы должны останавливаться?

Я не знаю, насколько интересный соперник Иран. Мы, мягко говоря, не готовились к таким матчам. Я ничего не знаю про Иран, но можно сделать выводы из ЧМ-2022, что многие страны сделали очень большой шаг в развитии футбола. Мы не так часто это видим, к сожалению, только на чемпионатах мира. И товарищеские игры мы всегда старались играть только с европейскими сборными, но очевидно, что там время даром не теряли. Это в любом случае не слабый соперник» , — приводит Metaratings.ru слова Игонина.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.