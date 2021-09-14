«Великий игрок». Карпин — об уходе Марио Фернандеса из сборной России
13:25
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил экс-защитника национальной команды Марио Фернандеса. Вчера, 13 сентября, 30-летний футболист ЦСКА объявил о том, что прекращает выступать за сборную России.
«Спасибо, Марио! Ты лучший! Совсем мало времени нам удалось поработать вместе, но и этого достаточно, чтобы понять, что ты великий игрок», — написал Карпин в Instagram.
В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. В сборной России он провел 33 матча и отметился 5 забитыми мячами.
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