Главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил экс-защитника национальной команды Марио Фернандеса. Вчера, 13 сентября, 30-летний футболист ЦСКА объявил о том, что прекращает выступать за сборную России.

«Спасибо, Марио! Ты лучший! Совсем мало времени нам удалось поработать вместе, но и этого достаточно, чтобы понять, что ты великий игрок», — написал Карпин в Instagram.

В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. В сборной России он провел 33 матча и отметился 5 забитыми мячами.