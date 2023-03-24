Жуков: «Не хотел бы, чтобы Карпин уходил из сборной, но команде есть над чем работать»

Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» оценил тренерскую работу Валерия Карпина в сборной России.

«Я всячески поддерживаю Валерия Георгиевича. Не хотел бы, чтобы он уходил из сборной. Думаю, что постепенно игра наладится, появятся связи между игроками. Я понимаю, что надо отсматривать игроков на будущее, но... Команда Ирана смотрелась лучше, более сыгранней. Есть над чем работать», — сказал Жуков «СЭ».

Ранее на брифинге для журналистов в Новогорске Валерий Карпин высказался о своем будущем в сборной: «Если примут решение поменять тренера сборной — ради бога. Кто-то держится за это место?»

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Матч с Ираном российская национальная команда провела вничью (1:1).