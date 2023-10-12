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Сегодня, 19:14

Валерий Непомнящий нанес символический удар по мячу перед матчем Россия — Камерун

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Валерий Непомнящий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Валерий Непомнящий нанес символический удар по мячу перед началом товарищеского матча Россия — Камерун.

Непомнящий тренировал сборную Камеруна с 1988 по 1990 год, под его руководством африканская команда добилась лучшего результата в истории на чемпионатах мира. На ЧМ-1990 камерунцы вышли в четвертьфинал мирового первенства.

Матч Россия — Камерун проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Сборная России проводит первый матч в Москве с сентября 2021 года.

Федор Чалов и&nbsp;Венсан Абубакар. Россия — Камерун: Обляков попал в штангу. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Товарищеские матчи.
12 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
Камерун

Валерий Непомнящий
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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