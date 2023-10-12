Валерий Непомнящий нанес символический удар по мячу перед матчем Россия — Камерун

Валерий Непомнящий нанес символический удар по мячу перед началом товарищеского матча Россия — Камерун.

Непомнящий тренировал сборную Камеруна с 1988 по 1990 год, под его руководством африканская команда добилась лучшего результата в истории на чемпионатах мира. На ЧМ-1990 камерунцы вышли в четвертьфинал мирового первенства.

Матч Россия — Камерун проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Сборная России проводит первый матч в Москве с сентября 2021 года.