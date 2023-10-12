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Сегодня, 19:12

Черчесов об отъезде российских футболистов за рубеж: «Мы в свое время тоже уезжали в Европу»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об отъезде российских футболистов в Европу.

— Нужно ли нашим игрокам уезжать в Европу, чтобы там развиваться?

— Мы в свое время тоже уезжали в Европу. Это не было только ради того, чтобы уехать. Я уехал в Германию в свое время. Захарян уехал в Испанию. И сколько он сыграл? Маловато. Но это не значит, что он там мало будет играть, таланта у него достаточно. Только надо уезжать туда, где ты будешь прогрессировать и это даст тебе толчок в карьере. Не каждому это дается. Сегодня мы говорим, что надо уезжать, потому что надо против таких команд, как Камерун, держать интенсивность. А завтра мы будем говорить, что все уехали, а игровой практики у них там нет. Нужно выжимать максимум из того что есть. Играть все равно надо.

В сентябре главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин после ничьей в товарищеском матче с Катаром (1:1) посоветовал российским футболистам, выступающим в РПЛ, переходить в команды из европейских чемпионатов.

Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
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