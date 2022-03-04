Валерий Карпин ответил на вопрос о своем будущем в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем будущем в национальной команде.

— Сборная сейчас без особых задач. У вас есть мотивация работать с командой, если она будет забанена на год-два?

— Давайте посмотрим. До 31 марта возможно что-то изменится. Либо в хорошую, либо в плохую сторону.

— Как вы видите свое будущее?

— Посмотрим, что будет со сборной. Посмотрим, что произойдет до 31 марта. Еще 27 дней, еще может что-то произойти.

Контракт Карпина с Российским футбольным союзом (РФС) действует до конца марта 2022 года.

Ранее стало известно, что сборная России 21 марта соберется в Москве для того, чтобы провести учебно-тренировочный сбор.