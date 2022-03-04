Сборная России соберется 21 марта в Москве

РФС и тренерский штаб сборной России определились с расписанием команды на март, информирует официальный сайт союза.

Из-за переноса матчей 22-го тура РПЛ на 19 и 20 марта было принято решение провести учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.

Подробное расписание сбора, в том числе товарищеских матчей, прорабатывается и будет опубликовано дополнительно.

В четверг, 3 марта, РФС объявил, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение ФИФА и УЕФА отстранить сборные России от участия в международных турнирах.