Карпин: «Дзюба сказал, что готов и хочет играть за сборную»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что форвард «Зенита» Артем Дзюба сообщил о готовности выступать за национальную команду.

«Встречался с футболистами «Зенита», которые были в сборной. Артем тоже попросил о встрече. Сказал, что готов и хочет играть за сборную. Я ответил: «Раз готов, тренируйся, а мы посмотрим — вызывать или нет», — заявил Карпин.

Дзюба в последний раз играл в составе сборной России на Евро-2020. Он забил один из двух голов команды на турнире. После назначения Карпина на пост тренера его не вызвали на сентябрьские матчи.

Ранее из-за переноса матчей 22-го тура РПЛ на 19 и 20 марта было принято решение провести учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.