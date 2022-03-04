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Сегодня, 18:01

Карпин: «Дзюба сказал, что готов и хочет играть за сборную»

Карпин рассказал, что Дзюба готов играть за сборную России
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что форвард «Зенита» Артем Дзюба сообщил о готовности выступать за национальную команду.

«Встречался с футболистами «Зенита», которые были в сборной. Артем тоже попросил о встрече. Сказал, что готов и хочет играть за сборную. Я ответил: «Раз готов, тренируйся, а мы посмотрим — вызывать или нет», — заявил Карпин.

Дзюба в последний раз играл в составе сборной России на Евро-2020. Он забил один из двух голов команды на турнире. После назначения Карпина на пост тренера его не вызвали на сентябрьские матчи.

Ранее из-за переноса матчей 22-го тура РПЛ на 19 и 20 марта было принято решение провести учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.

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Артем Дзюба
Валерий Карпин
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