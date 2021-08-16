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Валерий Карпин: «Если результат будет положительный, все будут хлопать в ладоши»

17:13
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какого результата ждет от предстоящих отборочных матчей ЧМ-2022.

«Как не допустить повтора провала Евро? Если результат будет положительный, все будут хлопать в ладоши. Если нет — наоборот. Все как обычно.

Устроят ли меня 7 очков в ближайших 3 матчах? Не буду доволен, но устроит. 6 очков — ОК, не стреляться же нам. Все матчи определяющие", — сказал Карпин.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

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Сергей Федоров все материалы автора

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