Валерий Карпин: «Если результат будет положительный, все будут хлопать в ладоши»
17:13
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какого результата ждет от предстоящих отборочных матчей ЧМ-2022.
«Как не допустить повтора провала Евро? Если результат будет положительный, все будут хлопать в ладоши. Если нет — наоборот. Все как обычно.
Устроят ли меня 7 очков в ближайших 3 матчах? Не буду доволен, но устроит. 6 очков — ОК, не стреляться же нам. Все матчи определяющие", — сказал Карпин.
В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).
Читайте также
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю