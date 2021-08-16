Карпин — о перспективах Пиняева в сборной: «Если у игрока нормально с головой, то он и в 15 лет нормально все воспримет»
17:15
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что не ориентируется на возраст игрока при выборе состава национальной команды.
«Не считаю возраст какой-то преградой. Не может ли сборная плохо сказаться на Пиняеве? Если у игрока нормально с головой, то он и в 15 лет нормально все воспримет», — заявил Карпин.
Состав сборной России на ближайшие матчи отбора чемпионата мира-2022 смотрите здесь.
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