Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что не ориентируется на возраст игрока при выборе состава национальной команды.

«Не считаю возраст какой-то преградой. Не может ли сборная плохо сказаться на Пиняеве? Если у игрока нормально с головой, то он и в 15 лет нормально все воспримет», — заявил Карпин.

Состав сборной России на ближайшие матчи отбора чемпионата мира-2022 смотрите здесь.