Валерий Карпин: «В сборной России меня напрягает вообще все»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе состава национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира-2022.

«Меня напрягает вообще все — центральные защитники, крайние, нападающие. Напрягает состояние футболистов. Те же Дзюба и Соболев не в лучшей форме. Много вещей. Марио просил замену, Самошников просил замену. Все это напрягает. Не напрягает ситуация в Новогорске, все готово к встрече сборной», — сказал Карпин.

Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии.

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.