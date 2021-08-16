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Валерий Карпин: «В сборной России меня напрягает вообще все»

17:13
Валерий Карпин. Фото Артем Гусев / ФК "Ростов"
Валерий Карпин. Фото Артем Гусев / ФК &quot;Ростов&quot;
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе состава национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира-2022.

«Меня напрягает вообще все — центральные защитники, крайние, нападающие. Напрягает состояние футболистов. Те же Дзюба и Соболев не в лучшей форме. Много вещей. Марио просил замену, Самошников просил замену. Все это напрягает. Не напрягает ситуация в Новогорске, все готово к встрече сборной», — сказал Карпин.

Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии.

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры