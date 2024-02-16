В РФС сообщили, что ведут переговоры о проведении матча со сборной Белоруссии

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Белорусской федерацией футбола о проведении товарищеского матча летом 2024 года, сообщает ТАСС.

В службе коммуникаций РФС рассказали, что встреча может быть проведена в июньскую паузу.

10 января первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич рассказал, что команда может провести товарищеский матч с россиянами только в июне 2024 года.

16 февраля Василевич сообщил, что Белорусская федерация футбола запросила в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласование на проведение матча с командой России.

25 марта пройдет товарищеский матч между сборными России и Парагвая на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Перед этим команда Валерия Карпина 21 марта там же сыграет со сборной Сербии.

Сегодня, 16 февраля, УЕФА и КОНМЕБОЛ согласовали проведение товарищеского матча сборных России и Парагвая.