В Белорусской федерации футбола ждут от УЕФА согласования игры со сборной России

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил, что белорусская федерация футбола запросила в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласование проведения товарищеского матча с командой России.

«Мы запросили в УЕФА согласование матча со сборной России, ждем их ответа. Мы готовы играть с таким сильным соперником, как Россия», — приводит слова Василевича ТАСС.

10 января Василевич сообщил ТАСС, что сборная Белоруссии может провести товарищеский матч с россиянами только в июне 2024 года, но конкретики в переговорах пока нет. 15 февраля он рассказал агентству, что вероятность проведения товарищеского матча достигла 90 процентов, Российский футбольный союз (РФС) готов провести игру в Минске, а подписание договора — вопрос времени.