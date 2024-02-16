УЕФА и КОНМЕБОЛ согласовали проведение товарищеского матча сборных России и Парагвая

Генеральный секретарь Парагвайской футбольной ассоциации Луис Канонникофф сообщил, что УЕФА и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) согласовали проведение товарищеского матча Россия — Парагвай.

«Никаких неудобств не было, разрешения были получены как от КОНМЕБОЛ, так и от УЕФА, прежде чем они были объявлены общественности», — приводит РИА «Новости» слова Канонникоффа.

Товарищеский матч между сборными России и Парагвая пройдет 25 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Перед этим команда Валерия Карпина 21 марта там же сыграет со сборной Сербии.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2023 году россияне провели 8 товарищеских матчей, одержав 3 победы, потерпев 1 поражение и 4 раза сыграв вничью.