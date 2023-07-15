В РФС рассказали о приостановке переговоров со сборной Бразилии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможность проведения товарищеского матча сборной России с Бразилией.

«Из Южной Америки мы хотим привести сборную. Бразилию? Да. Раньше мы вели с ними переговоры, но на данный момент — нет. При этом мы сейчас ищет соперника не только на сентябрь, но и на октябрь, ноябрь и март», — сказал Митрофанов «СЭ».

11 июля Митрофанов сообщил, что ведутся переговоры о возможном проведении товарищеского матча со сборной Бразилии. 12 сентября запланирован матч между сборными России и Катара, который должен пройти в Дохе.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.