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Сегодня, 10:55

В РФС объяснили, почему невозможно организовать турнир со странами БРИКС для сборных

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной организации турнира стран БРИКС для сборных команд.

«Молодежка и дальше будет ездить в Бразилию, Парагвай, Аргентину и другие сильные футбольные страны в Южной Америке. Отличие футбола от других видов спорта — он полностью централизован и зарегулирован. В других видах спорта, может быть, можно пригласить страны БРИКС для участия в собственных турнирах. Но в футболе это невозможно. Какими бы нашими союзниками они ни были, федерации футбола стран БРИКС живут по правилам ФИФА. Участие в соревнованиях, которые не разрешены по правилам ФИФА, для них невозможны, потому что их исключат», — сказал Митрофанов «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Максим Митрофанов. «УЕФА пытается вернуть российские команды. Чеферин тепло относится к России». Интервью Митрофанова

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