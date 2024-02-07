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7 февраля, 11:59

Тренер сборной Камеруна ответил на слова Митрофанова о сложностях в проведении матча

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, заявившего в интервью «СЭ» о том, что матч сборных России и Камеруна мог сорваться за два часа до стартового свистка.

Максим Митрофанов. «УЕФА пытается вернуть российские команды. Чеферин тепло относится к России». Интервью Митрофанова

«Мне об этом неизвестно. Матч был организован и, насколько мне известно, не было такой вероятности, что за два часа до старта он будет отменен. Если бы такое было, мы бы вряд ли сыграли. Но думаю, если игра состоялась, все было в порядке», — сказал Сонг «СЭ».

Матч, состоявшийся в октябре в Москве, завершился со счетом 1:0 в пользу сборной России.

Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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