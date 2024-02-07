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Митрофанов — об отношении Южной Кореи и Японии к РФС: «На уровне общения — позитив»

В РФС рассказали об отношении Южной Кореи и Японии к России
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Бухаев
Корреспондент
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об отношении Южной Кореи и Японии к возможному переходу в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«На уровне общения — позитив, — сказал Митрофанов «СЭ». — На вопрос, как бы вы отнеслись к переходу РФС в АФК, они отвечают: «Конечно, у нас развивающийся регион. А Россия — мощная страна. Переходите!» Как это изменится в момент голосования, когда они пойдут «консультироваться», я не знаю. Позиция ряда стран может отличаться от изначальной позиции федерации».

Митрофанов также ответил на вопрос об организации товарищеских матчей со сборными Японии и Южной Кореи.

«Мы обсуждали эти вопросы, негатива на проведение товарищеских матчей не получали. Но чем были сложны 2022 и 2023 годы — календарные планы у многих сборных уже были зафиксированы. Многие заранее договорились, кто с кем играет. Когда мы пытались встроиться в процесс, нам отвечали: «Мы не против, но уже договорились с другими», — добавил Митрофанов.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

Максим Митрофанов. «УЕФА пытается вернуть российские команды. Чеферин тепло относится к России». Интервью Митрофанова

Футбол
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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