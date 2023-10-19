В Белоруссии рассказали о желании сыграть со сборной России

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук рассказал, что поддерживает идею организации товарищеского матча между сборными России и Белоруссии.

«Конечно, это возможно. Лучше спросить у глав наших футбольных федераций. Чем больше они будут взаимодействовать, тем лучше. Я руками и ногами за такой матч», — сказал Ковальчук РИА «Новости» на XI Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».

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В октябре сборная России провела два товарищеских матча: против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).