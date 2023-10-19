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Сегодня, 15:06

В РФС не исключили возможность проведения матча между сборными России и Медиалиги

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» оценил шансы проведения товарищеского матча между сборными России и Медиалиги.

Ранее основатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов рассказал «СЭ» о желании провести такой матч.

— Николай Осипов сказал, что для сборной Медиалиги была бы честь сыграть со сборной России, и что все в руках тренерского штаба национальной команды.

— Мы общаемся с ним, но такой матч — все-таки больше промо мероприятие, чем спортивное. Можно сыграть со сборной ЮФЛ, можно сыграть с молодежной сборной. И это все же будут медийные события. Но если мы говорим о спортивной составляющей, то все-таки это должны быть игры с другими национальными сборными. Но это не означает, что игра со сборной Медиалиги в будущем невозможна. Просто это немного про другое.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча: против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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