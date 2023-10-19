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Сегодня, 12:15

Митрофанов поделился мнением о работе Карпина на посту главного тренера сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Как человек, который непосредственно общается с Валерием Георгиевичем, могу сказать, что ему, понятное дело, очень тяжело. Тяжело в принципе совмещать позиции главного тренера сборной России и клуба РПЛ. Это сложная, беспрерывная работа, работа с определенным конфликтом интересов. Но Валерий Георгиевич более чем достойно с ней справляется. Ни в его поведении, ни в его словах я не заметил какого-то отрицательного настроя. Да, ему тяжело, к тому же надо понимать, что Карпин — человек эмоциональный. Но не нужно принимать эмоции, которые, что важно, весьма корректны, за какое-то выгорание. Мы этого не видим», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

54-летний специалист возглавляет сборную России с 2021 года. Под руководством Карпина национальная команда провела 15 матчей, в которых одержала 8 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gensek-rfs-ne-vidim-vy-goraniya-u-karpina-emu-tyazhelo-no-on-spravlyaetsya-bolee-chem-dostojno/
Валерий Карпин
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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