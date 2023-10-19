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Осипов: «Для нас была бы честь сыграть со сборной России. Все зависит от РФС»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Основатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов в разговоре с «СЭ» оценил шансы клуба медиалиги сыграть товарищеский матч со сборной России.

— Соперники национальной команды России на ноябрьские сборы еще неизвестны. Есть хоть какая-то вероятность, что это будет команда из медиалиги?

— Быстрее сборная России сыграет не с командой медиалиги, а со сборной. Уже сейчас есть афиша: сборная ФНЛ против сборной медиалиги. Сборная должна играть со сборной, это логично. Мы как организация готовы за короткий период времени собрать боеспособный коллектив, для того чтобы оказать достойное сопротивление в товарищеском матче с национальной сборной страны. Для нас это была бы большая честь.

— Поддерживаете контакт с РФС? Велся ли диалог на эту тему?

— Мы вместе с коллегами из РФС представляем на форуме «Россия — спортивная держава» интересы отечественного футбола. Мы в диалоге. Вопрос только в решении тренерского штаба. Все зависит от них.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча: против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что организация останется в своей конфедерации.

Футбол
Сборная России по футболу
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